Portuali Taranto | Iaia FdI | “nel Milleproroghe | la proroga contrattuale di altri 5 mesi”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È presente nel decretoappena approvato dal Governo nel CdM di oggi ladi 5per i lavoratori ex Tct (container terminal) iscritti allaPort Workers Agency, il cui contratto sarebbe scaduto nei prossimi giorni. Lo avevamo già annunciato e abbiamo tenuto fede all’impegno di individuare la copertura finanziaria dell’Agenzia del lavoro portuale che gestisce questi 338 lavoratori. Come è noto, si tratta di una questione risalente alla liquidazione nel 2016 dellaContainer Terminal spa, concessionaria del Molo Polisettoriale del Porto di.Quanto approvato oggi non rappresenta la soluzione al problema ma è un passo avanti che apre la strada ad un percorso condiviso con le sigle ...

...- dice Rixi - viene prolungata l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione e la formazione del lavoro nei porti di transhipment di Gioia Tauro ee viene estesa alle Autorità- ...Di fatto viene prolungata l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione e la formazione del lavoro nei porti di transhipment di Gioia Tauro ee viene estesa alle Autorità- ...Le autorità portuali potranno sostenere economicamente le imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali e i soggetti fornitori di lavoro temporaneo ...Genova - "In molti porti nazionali i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno comportato una flessione dei traffici con relativa diminuzione dei turni lavorati dalle imprese che forniscono la man ...