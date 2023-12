Porta la droga al figlio in carcere | mamma-pusher a processo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amore di una madre per il propriopuò essere tale, a volte, da superare anche i limiti della legalità. È quanto successo a una 47enne di Benevento, finita nei guai per aver cercato di introdurre all’interno deldi Ariano Irpino sostanze stupefacenti per il, detenuto per. La, 6 grammi di cocaina, 6 di marijuana e 3 di hashish, era nascosta all’interno di un elastico per capelli. Lo stupefacente era dunque destinato aldetenuto, ma la donna, che probabilmente era tenuta sott’occhio, è stata fermata dalla polizia penitenziaria addetta ai controlli e poi scoperta dagli uomini dell’unità cinofila. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Maria Di Carlo, esaminata la richiesta presentata dal ...