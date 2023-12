Ponte Valentino | dai controlli effettuati non sono emersi miasmi o cattivi odori

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di alcune segnalazioni relativamente alla presenza dinella zona di, il sindaco Clemente Mastella ha prontamente allertato il Comando della Polizia Municipale, Arpac e il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. Daida quest’ultimi non è però emerso alcun riscontro rispetto a quanto segnalato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... è romantica la passeggiata sul Lungo Parma che attraversando ilVerdi accompagna al Parco ... tra cene a lume di candela e camere di charme: https://www.parmacityofgastronomy.it/san -- ...... l'anno della verità per i progetti europei, dall'OSCO all'Hospice, fino ai lavori suldell'... Fratelli d'Italia lo ufficializza a San, un innamoramento tardivo. Giacobazzi Una brava ...I fatti, risalenti agli anni '90, raccontati da due ex frequentatori dei ritiri spirituali. Il sacerdote, 78 anni: «Oggi per una carezza ti danno del pedofilo» ...Questa sera alle ore 18, Villa Arbusto ospita la presentazione del romanzo “Il mare bianco” esordio letterario di Salvatore Ronga, pubblicato per Valentino editore. Una storia familiare, biografica, a ...