Pomezia | vietati petardi | botti e fuochi pirotecnici in occasione del Capodanno?

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 – Firmata dal sindaco Veronica Felici l’ordinanza n. 15 del 28 dicembre, che prevede il divieto di utilizzo di artifiziindel2024. Il provvedimento, in vigore dalle ore 16 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 24 del 1 gennaio 2024, prevede: al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all’articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effettisu luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi: 1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente,artificiali,, razzi e simili artifici, ancorché di libera ...

Firmata dal sindaco Veronica Felici l'ordinanza n. 15 del 28 dicembre, che prevede il divieto di utilizzo di artifizi ...Stop agli alberi di Natale ed ai presepi illuminati contro il rischio incendi negli ospedali della Asl Roma 6, che comprende i distretti di Frascati, Albano Laziale, Ciampino,, Velletri e Anzio. L'indicazione è rinnovata in una circolare diramata l'11 dicembre, dopo il tragico incendio all'ospedale di Tivoli in cui hanno perso la vita tre persone . Nella circolare ...Decisive le trattative con un mediatore dei carabinieri, giunto appositamente sul posto per convincere l'uomo a non buttarsi ...Firmata dal sindaco Veronica Felici l’ordinanza n. 15 del 28 dicembre, che prevede il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici ...