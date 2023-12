Pnrr Ecosister | call da 2 milioni di euro | opportunità per le Pmi del Mezzogiorno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha lanciato il bando“Materials for sustainability and ecological transition”, in scadenza il 19 gennaio 2024. Questa iniziativa fa parte dello Spoke 1 e mira a coinvolgere le aziende nel supporto allo sviluppo di soluzioni innovative. Il bando sostiene la collaborazione tra imprese dele organismi di ricerca della Regione Emilia-Romagna, elemento fondamentale per identificare, sviluppare e ottimizzare processi e prodotti innovativi industrialmente sfruttabili. In particolare, l’obiettivo è rendere possibile la valutazione attraverso lo sviluppo di prototipi su scala di laboratorio e la dimostrazione in contesti reali di applicazione, concentrandosi sui materiali dedicati alla sostenibilità e alla transizione ecologica e riducendo l’impatto ambientale lungo l’intero ...

