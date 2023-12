Più dialogo con atenei e governi locali Le richieste degli 007 canadesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’intelligence canadese ha chiesto al governo di poter condividere informazioni con università e amministrazionial fine di contrastare le interferenze straniere. La proposta del Canadian Security Intelligence Service, principale agenzia del Paese nordamericano, rientra nel dibattito pubblico lanciato dal governo di Ottawa per mettere mano alle leggi sulla sicurezza, alla luce dei tentativi di Stati ostili, a partire dalla Cina. Le udienze inizieranno il 29 gennaio. Con il Canadian Security Intelligence Service Act attualmente in vigore l’agenzia “non può rivelare a un’università canadese informazioni sulle minacce di interferenze straniere alla sua ricerca e al suo lavoro sulle tecnologie emergenti, se non in situazioni limitate, generalmente per raccogliere informazioni o per attuare una misura di riduzione della minaccia”. È quanto ha dichiarato la portavoce ...