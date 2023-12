Pioli “Nessuna ultima spiaggia | concentrati sul presente”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “E' stata una settimana di lavoro, siamosolatamente per migliorare il, il mio e quello del Milan. Non penso al futuro adesso. Ma solo ale a far bene, perchè ne abbiamo bisogno tutti. Abbiamo lavorato con tanta attenzione per mettere in campo una prestazione convincente e soprattutto vincente”. Stefanoprova ad allontanare le nuvole nere dal suo futuro alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo. “Quella di domani non deve essere un'. Ogni volta noi dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto – prosegue – Credo che abbiamo commesso degli errori, che hanno abbassato il nostro livello e che con la Salernitana ci hanno impedito di vincere ma ai miei giocatori riconosco tanto ...