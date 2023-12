Pioli | 'Ibra a Miami? Sapevo tutto | ci siamo sentiti'

Stefano Pioli , tecnico del Milan , deve battere Sassuolo, Cagliari e Empoli per salvare il posto. Antonio Conte in corsa non è più un'utopia (pianetamilan)

Stefano Pioli rischia di perdere la panchina del Milan mentre Zlatan Ibrahimovic si esibisce in una spettacolare rovesciata in spiaggia a Miami. ... (247.libero)

Così Stefanoalla vigilia del match contro il Sassuolo , commentando la storia pubblicata su Instagram dal nuovo advisor della proprietà in cui lo si vede effettuare una rovesciata su una ..., il rapporto con Cardinale e"Inevitabile il ricordo dello Scudetto, ma anche le sconfitte qui a San Siro" , questo ilpensiero su Sassuolo che arriva in un momento delicato della stagione: ...Si è parlato molto in queste settimane del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero ha detto la sua sulla questione nella conferenza stampa della vigilia ...Il dirigente rossonero ha postato un nuovo video, dopo quello dei giorni scorsi, mentre in spiaggia regala colpi da campione. (da iamzlatanibrahimovic Instagram) ...