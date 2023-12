Pioggia e neve per l' Ultimo dell' Anno

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - L'alta pressione ancora domina distesa tra Atlantico e Mediterraneo ma inizia comunque a mostrare segni di cedimento. Con l'arrivo del weekend avremo infatti ancora molte nuvole in transito e deboli piogge soprattutto su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Peggioramento meteo in arrivo invece domenica con precipitazioni soprattutto al Nord e su parte del Centro, specie settori tirrenici.in calo sulle Alpi fino a 900-1000 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci indicano comunque un inizio di gennaio piuttosto mite. Avremo infatti un flusso di correnti occidentali all'inizioa prossima settimana il quale porterà molte nuvole anche piogge sparse, ma senza freddo. Temperature sopra la media da nord a sud anche di 6-8 gradi. Previsioni meteo per oggi AL NORD Tempo stabile al mattino ma con molte nubi basse e locali ...