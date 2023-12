Pioggia di missili sull' Ucraina | Polonia | Oggetto non identificato nel nostro spazio aereo

Almeno 110 ilanciati da Mosca verso diverse città ucraine, tra cui Kyiv, Kharkiv, Leopoli, Zaporizhzhia. A Odessa i rottami di un drone russo abbattuto hanno danneggiato un grattacielo, ...In Ucraina è stata una notte di bombardamenti, massicci e assassini: 110, secondo il conteggio ucraino: "Un attacco così massiccio non si vedeva da tempo". Raid russi sull'Ucraina, incendi ed esplosioni a Kiev: allerta aerea in tutto il Paese eri c'è stata una ...Tra la scorsa notte e questa mattina la Russia ha lanciato uno dei bombardamenti più massicci sull'Ucraina dall'inizio della guerra ...AGI/Vista - La femmina di tursiope più giovane della Laguna del family experience park di Riccione è da anni ambasciatrice di progetti di ricerca in collaborazione con le università di Urbino, Torino ...