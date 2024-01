“Perla | devo dirti una cosa” Angelica urla fuori al Grande Fratello | lei di sasso | “Non ci credo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È impressionante quanto anche i protagonisti più rilevanti dello spiato appartamento di Cinecittà, siano presto dimenticati nelle dinamiche delcome dagli spettatori che tanto si spendevano a tifarli o criticarli. Giusto Beatrice Luzzi non sortirebbe tale effetto.Baraldi, nel bene e nel male, è stata una di loro e, come tanti osservano, paregià da una vita. La sua sorpresa perVatiero. C’è chi non ha mai dato credito, e mai lo darà, alla amicizia che la modenese tanto si affanna a ricordare a tutti. Ovvero quella che avrebbero instaurato in pochissime settimane di convivenza al2023 lei eVatiero. Secondo buona parte dei telespettatori, anche di svariati ex compagni di gioco, ...

'Essere qui in Coppa del Mondo è senz'altro un salto in avanti siaqualità degli atleti in ...cercare di tirare fuori il meglio di me ogni giorno perchè qui basta davvero poco per perdere ...... 'Mi ha fatto capire che nonimpegnarmi per forza a farmi amare da qualcuno. Mi ha insegnato a essere semplicemente la Leti '. Leggi Anche 'Grande Fratello',Vatiero ricorda la gemella ...Ieri sera nella puntata Live del Grande Fratello, c’è stato l’importante rientro di Beatrice Luzzi, grande protagonista di questa edizione e che aveva dovuto lasciare la casa perchè il padre doveva so ...