Perché l’Inter vuole prendere Tajon Buchanan

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Da qualche giorno si parla insistentemente dell’acquisto dida parte del. Il canadese arriverebbe a Milano per rimpiazzare Cuadrado e potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa a Dumfries. Al momento i nerazzurri stanno cercando di trovare un accordo col Club Bruges, che secondo Sky Sport chiederebbe 10 milioni per cedere il terzino a fronte dei 6 milioni offerti da Marotta: come potrete intuire, pare che il punto d’incontro si possa trovare ad 8 milioni. Fabrizio Romano già ad aprile aveva dato la notizia di un interesse delperin vista del mercato estivo. È probabile, quindi, che la squadra nerazzurra segua già da tempo il giocatore e abbia chiaro che tipo di profilo andrà a inserire nella rosa. Inter are interested in...