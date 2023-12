Perché il 2023 è stato l' anno di Emma Stone

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sul finire di quest'ho passato molto tempo a contemplare il viso di, assolutamente incredibile così com'è. Non si tratta solo della sua bellezza che comunque non è in discussione, ça va sans dire. Eppure, la maniera straordinaria in cui la adopera ne fa una delle interpreti più affascinanti e dotate del momento.è anche molto eloquente; infatti può contare su di una buona dose di ironia e sulla capacità di trovare il lato divertente anche nelle situazioni più inquietanti. E poi ha uno sguardo talmente espressivo da dare l'idea che avrebbe potuto essere una star pure nell'epoca del muto, per quanto riesce a trasmettere anche senza parlare. Va detto che ho pensato molto aanchela sua serie da protagonista ...