Perché i capelli si arricciano meno con l’avanzare dell’età e cosa fare

Leggi su diredonna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Per molte donne connaturalmente ricci, l’osservazione di un indebolimento e una transizione verso onde più morbide nel corso degli anni è un fenocomune. Secondo alcuni esperti, questo cambiamento è legato a molteplici fattori, tra cui la genetica e l’equilibrio ormonale. Fasi cruciali come la pubertà o la gravidanza incidono sulla struttura dei, con alterazioni ormonali spesso associate alla perdita dei ricci. Questo progressivo diradamento contribuisce a un aspetto più ondulato nel tempo. Vi raccomandiamo... Beauty Tip: come averericci sempre al top Come preservare ...