Per Treccani femminicidio è la parola dell’anno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – E’ ‘’ laselezionata dall’Enciclopedia Italiana. L’urgenza è quella di porre l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, il termine inserito per sensibilizzare lettori e lettrici. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Di questi tempi, anche se è complicato, cercate di distrarvi più che potete. Noi ci abbiamo provato, in città come altrove. Ad esempio a Palazzo ... (ilfoglio)

...sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni econtribuire a una svolta culturale, sociale e di mentalità: ed è questo il motivocui laha decretato "femminicidio" come ......lettrici E' 'femminicidio' la parola dell'anno selezionata dall'Enciclopedia Italiana. L'urgenza è quella di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, il termine inserito...L'incidenza di Covid in Italia che va dal 21 al 27 dicembre 2023 è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo precedente 14-20 dicembre, con 103 casi su 100mila abitanti. È qu ...Una donna di 50 anni, di Palma di Montechiaro (Agrigento), il 5 dicembre scorso aveva denunciato il marito accusandolo di averle gettato addosso acido nel tentativo di sfregiarla ha visto un'improvvis ...