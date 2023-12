Per andare bene a scuola non è necessario andarci

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dice che a sorpresa, quest’anno, fra i risultati delle scuole britanniche spiccano quelli eccellenti di un istituto privato in cui l’obbligo di frequenza è ridotto a un sol giorno a settimana. Giorno in cui si svolgono le attività per le quali è necessaria l’interazione fra studenti e coi docenti; il resto del tempo è dedicato a compiti da svolgere a distanza, studio, lezioni online, ricerche mirate e gite sul campo. Orrore per i puristi, secondo i quali laè una specie di batteria per l’allevamento, in cui i ragazzi devono essere tenuti sotto il neon un tot di ore al giorno acciocché crescano a dovere; sollievo per gli alunni stessi dellafelice, i quali hanno scoperto il piacere divolentieri e quando ritengono opportuno, senza venire incatenati ai banchi durante ore inutili né sottoposti alla pressione di dover ...