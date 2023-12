Paura in città Scontro tra auto e bus in galleria | ferito un uomo

Continuano i furti nel territorio di Cava de’ Tirreni : l’ Emergenza furti in città si aggrava sempre di più soprattutto in frazioni quali Passiano, ... (zon)

Paura in città - forte scossa di terremoto : gente in strada e scuole chiuse

Attimi di Paura in città per una forte scossa di terremoto. La gente è scesa in strada e le scuole sono state chiuse. Fortunatamente non ci sono ... (notizie)