Pastorello spiega | «Senza Decreto Crescita forza dei club ridotta!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un nuovo terremoto potrebbe sconvolgere la Serie A: ai tratta dell’asdi proroga del. Sull’argomento interviene Federico, intercettato da Sky Sport 24. CAMBIAMENTI – Cosa accadrà aidi Serie A, come l’Inter, che non potranno più contare sul? Il procuratore Federicoprova arlo, evidenziando pro e contro: «C’è un rischio di competitività per il nostro calcio?ombra di dubbio sì. Certi calciatori sono riusciti a venire in Italia grazie al. Abbiamo avuto la possibilità di offrire delle condizioni finanziarie migliori, anche deidi Premier League che sappiamo essere fra i ...