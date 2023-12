Passa con il rosso mentre fa jogging e viene multata | lo sfogo della runner avvocato | “Il traffico in tilt | sono passata con altri 4 uomini ma la multa solo me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Attraversa la strada di corsa con ilfacendo slalom tra le auto incolonnate per ilin. È quanto successo all’Caterina Rizzellifaceva come di consuetotra le vie di Lecce, in Puglia: è stata lei stessa a raccontare l’accaduto, lasciandosi andare ad un lungosui social. L’racconta di aver fatto una corsa, come tutte le mattine, e di aver attraversato con semaforoinsieme ad altre persone, tutti: “Breve storia triste. Corsetta stamattina presto in città. Al semaforonessun’auto. Attraverso, insieme ad almeno4 pedoni tutti ...