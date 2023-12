Parla Flavio Insinna | “È finita con L’Eredità? A 58 anni accetti le decisioni… Non faccio il buono | la mia è una riflessione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Posso dire solo grazie e essere riconoscente alla Rai per tutti questibellissimi”, assicurain un’intervista al quotidiano La Repubblica. Non sarà più alla guida de ““, inizialmente destinata a Pino Insegno, affidata dopo le polemiche a Marco Liorni, già titolare del preserale estivo: “Fosse successo a 30, di non condurre più un programma, credo che avrei reagito in un altro modo. Rabbia e paura: ‘E adesso?’. Ma ho 58e a 58sei obbligato ad avere il cervello della tua età.le decisioni. Poi non si può neanche pensare di condurre la stessa trasmissione per tutta la vita”. Un percorso con il servizio pubblico lungo quasi trent’: “Per la Rai non provo rancore ma solo riconoscenza. ...