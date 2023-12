Pardo | «Ibrahimovic dirigente? Mica è Marotta! Milan all’inizio»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023), tramite la proprietà RedBird, è diventatodelnelle scorse settimane. Un nuovo percorso di carriera, che però non può certo essere paragonato a persone come Marotta: lo evidenziaa Tutti Convocati su Radio 24. LA DIFFERENZA – Pierluigirisponde ai tifosi rossoneri scontenti: «Ilha iniziato un lavoro di semina, che può piacere o non piacere. Capisco che il tifoso vorrebbe essere a -1 dall’Inter o davanti all’Inter, ma non è automatico. La mancata vicinanza di Zlatan? Ieri ho sentito Carlo Pellegatti disperato perché è a Miami, ma bisogna mettersi d’accordo: in questo momento lui non è Giuseppe Marotta, che ci piaccia o no». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...