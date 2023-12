Paragone si dimette da Italexit | ' Torno a fare il giornalista | via il mio nome dal partito e dai sondaggi'

ha anche specificato che il partito non potrà più avvalersi del suo nome e cognome per le proprie attività e nelle rilevazioni sondaggistiche". "Non c'è una sola ragione che può motivare ...ha anche specificato che il partito non potrà più avvalersi del suo nome e cognome per le proprie attività e nelle rilevazioni sondaggistiche". "Non c'è una sola ragione che può motivare ...Paragone si dimette da Italexit: «Carissimi elettori, tesserati e simpatizzanti di Italexit Per l'Italia, la mia segreteria termina qui. Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili».