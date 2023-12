Paolo Bonolis al timone di Sanremo 2025? La risposta che non lascia spazio a dubbi

...insieme alla sua Martina Vacanza romantica per i due che hanno ufficializzato la loro storia con un selfie lo scorso 29 settembre Davidenon è rimasto in famiglia. Il primogenito die ...Stop a Ciao Darwin 9 . Lo show antropologico condotto con grande successo dae Luca Laurenti si ferma su Canale 5. Salta la puntata di venerdì 29 dicembre 2023. Come mai E sopratutto quando torna in onda Ciao Darwin 9 stasera, venerdì 29 dicembre 2023, non va ...«Festeggeremo il Natale insieme». Sono state queste le parole che Sonia Bruganelli, nel corso di un'intervista ha svelato qualche tempo fa. E così è stato. Nonostante ...Recenti rumors vedrebbero il noto conduttore, Paolo Bonolis alla conduzione del Festival di Sanremo del 2025. Ormai non è più un segreto per nessuno che Amadeus non ci sarà più, ma queste voci saranno ...