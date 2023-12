Paola Cortellesi | ' Volevo raccontare i diritti delle donne ma il successo è stato del tutto inaspettato'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il film di, 'C'è ancora domani', è tra i 5 più visti della storia del cinema italiano. Unper la neo regista, che si racconta in un'intervista al Corriere della ...

In anonimato e lontano dai riflettori, un imprenditore locale di Lodi ha regalato 400 biglietti a studenti e studentesse della città per assistere ... (open.online)

Paola Cortellesi intervistata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Il suo film “C’è ancora domani” ha incassato 32,2 milioni di euro, ha ... (ilnapolista)

Con 32,2 milioni di euro, C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera Barbie e diventa il primo incasso dell'anno in Italia , il film è il quarto ... (movieplayer)

Con i 190.709 euro incassati al botteghino (26.940 presenze) nella giornata del 28 dicembre 2023, "C'è Ancora Domani" di Paola Cortellesi conquista la vetta sia del box office dell'anno solare che della stagione corrente. Il film ha incassato un totale di 32.249.958 di euro con 4.745.834 spettatori, staccando "Barbie". Il film di Paola Cortellesi, 'C'è ancora domani', è tra i 5 più visti della storia del cinema italiano. Un successo inaspettato per la neo regista, che si racconta in un'intervista al Corriere della Sera.