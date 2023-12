Paola Cortellesi | “Uso l’umorismo come autodifesa | papà era la mia luce”

Paola Cortellesi intervistata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Il suo film “C’è ancora domani” ha incassato 32,2 milioni di euro, ha ... (ilnapolista)

Con 32,2 milioni di euro, C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera Barbie e diventa il primo incasso dell'anno in Italia , il film è il quarto ... (movieplayer)

Il film di Paola Cortellesi , 'C'è ancora domani', è tra i 5 più visti della storia del cinema italiano. Un successo inaspettato per la neo regista, ... (247.libero)

Chiude l’anno da pellicola numero uno in Italia Non si ferma più “C’è ancora domani” , il film di Paola Cortellesi . La pellicola, nelle ultime ore, ... (361magazine)

Infatti, con il botteghino di ieri 28 dicembre, il lungometraggio diretto e interpretato daè diventato il film con il maggior incasso nelle sale italiane dal 1 gennaio 2023. Il film ...A fine anno si fanno i conti, anche al cinema. E grazie alle cifre aggiornate al 28 dicembre,si porta a casa un altro, grande, record. Il suo C'è ancora domani , infatti, è ufficialmente il film con il maggior incasso nelle sale italiane dal 1 gennaio 2023. Distribuito da ...Non si ferma più "C'è ancora domani", il film di Paola Cortellesi. La pellicola, nelle ultime ore, ha superato anche Barbie ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...