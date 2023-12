Paola Cortellesi | «Tante vite di donne si sono svolte “come se niente fosse”»

(Di venerdì 29 dicembre 2023)intervistata da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Il suo film “C’è ancora domani” ha incassato 32,2 milioni di euro, ha superato anche Barbie. Riportiamo tre domande dell’intervista.ti è venuta l’idea del film?: «Volevo raccontare i diritti delle. In particolare di quelleche non si è mai filato nessuno. Ho ascoltato tanti racconti di nonne e bisnonne che hanno vissuto quel tempo. Per questo il film è in bianco e nero, perché quando loro parlavano io le immaginavo così, le loro storie. Storie raccontate con disincanto, quasi con fatalismo. Nel filmrappresentate dalleche commentano tutto nel cortile. Mi è rimasta nella testa una frase che dicevano, a proposito di ...

Il cinema italiano festeggiae la sua magia da 32 milioni di incassi, una cifra inimmaginabile, per un racconto in bianco e nero che rimanda a una svolta cruciale della Storia ...La platea internazionale di Capri, Hollywood applaude entusiasta C'è ancora domani ed arriva da parte della 28/a edizione del festival il riconoscimento percome 'Filmmaker europea 2023'. Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa sono i 'produttori dell'anno' per lo straordinario esordio alla regia del film più visto e con il maggior incasso del ..."C'è ancora domani" il successo di questa stagione cinematografica dove la bravezza della Cortellesi è debordante.L'attrice e regista: «Ho voluto raccontare le donne a cui si faceva credere che fossero delle nullità.