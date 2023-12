Panchina Napoli | cresce l’interesse di De Laurentiis | già scelto l’erede di Mazzarri?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Si torna a parlare di allenatori in casa, dove lo scenario venutosi a creare continua a far gola ad Aurelio De. Le ultime. In chiave allenatore, gli ultimi 5 mesi vissuti dalla SSCnon sono certamente stati i più idilliaci di sempre, a causa di cicli conclusi, scelte scellerate, esoneri e mancanza di risultati. Sulla stagione azzurra si fanno ancora sentire gli effetti della sfortunata gestione Garcia di inizio anno, ma è ormai lecito constatare che gli azzurri non hanno ritrovato se stessi neanche in seguito all’arrivo di. 3 vittorie e 5 sconfitte in 8 panchine per il “traghettatore”, che con ogni probabilità rimarrà tale fino a luglio. Questo ha dunque spinto Dea sondare già numerose opzioni per la, con lo scenario che ora fa ...

Renato Sanches non è neanche in panchina per il big match di questa sera che vedrà la Roma sfidare il Napoli all’Olimpico. Secondo quanto riferito ... (sportface)

... e proprio per questo, il recupero di Lindstrom è una buona notizia per il. Anche se, scrive ... Ma il danese potrebbe partire solo dalla. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e, ...... restando al quarto posto, da solo, davanti a Fiorentina, Roma ee staccando di cinque punti ... da quando inc'è Gabriele Cioffi l'Udinese non ha mai perso davanti al proprio pubblico ...Ne parla la Gazzetta dello Sport. Napoli-Monza, Mazzarri deluso «Giocherà uno tra Simeone e Raspadori, così da avere una punta in panchina da poter schierare a gara in corso» ha chiarito Mazzarri in ...Ballottaggio con Lovric per un posto domani con il Bologna. A gennaio il Napoli busserà all’Udinese per sostituire Elmas ...