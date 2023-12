Pallanuoto | il Settebello batte 15-10 l' Olanda nella 2 a giornata del Quattro Nazioni a Malta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - Un ottimo, malgrado una condizione fisica non ancora ottimale, supera 15-10 (3-1, 3-2, 3-3, 6-4) l'secondadeldi, ultimo test prima degli Europei in Croazia. Per la nazionale del ct Alessandro Campagna, che ieri aveva dominato 21-6 i padroni di casa, triplette di Di Fulvio e Can. L'Italia chiuderà il torneo sabato alle 19.45 contro la Francia; azzurri e transalpini comandano il quadrangolare a punteggio pieno. "E' stata una bella partita, energica e giocata su ottimi ritmi -spiega Campagna-. Gli olandesi nuotano moltissimo e noi abbiamo tenuto molto bene. Ci sono state piccole sbavature in difesa, ma nel complesso sono soddisfatto perché abbiamo alzato il livello".

