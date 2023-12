Pallamano | il 2024 si apre con le Finals di Supercoppa femminile | il programma dell’event

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ildellaitaliana si aprirà con l’attesa, insabato 6 e domenica 7 gennaio presso il Centro Federale di Chieti. Un evento che precederà la ripresa del Campionato poco più di venti giorni dopo la grande vittoria della Raimond Sassari maschile dello scorso 17 dicembre. Sul campo abruzzese si sfideranno, seguendo lo stesso format del circuito maschile, Jomi Salerno, Brixen Sudtirol, AC Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia. La compagine campana sfiderà le altoatesine nella prima semifinale, pianificata per le 18:30, mentre le siciliane si batteranno con le laziali nella seconda sfida prevista per le 20:30., la Francia ferma la Norvegia e vince i Mondiali 2023 La Finalissima si disputerà invece domenica ...

Il 2024 della pallamano italiana si aprirà con l'attesa Supercoppa femminile, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio presso il Centro Federale di Chieti. Un evento che precederà la ripresa del Cam ...