Palladino futuro allenatore del Napoli? L’assist a De Laurentiis non passa inosservato

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sembrerebbe essere chiaro il messaggio lanciato in conferenza da Raffaelead Aurelio DePoche ore al fischio iniziale di-Monza. Lo stadio Diego Armando Maradona sta iniziando a riempirsi in vista dell’ultimo match dell’anno. Sarà tutto esaurito a Fuorigrotta dove sono previsti circa 50 mila tifosi delche non vorranno mancare l’occasione di salutare la squadra nell’ultima partita dell’anno dello scudetto. Proprio il Monza è nel destino del. La squadra brianzola, da oltre un anno è allenata da Raffaele, tecnico napoletano. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico dei biancorossi non ha mancato l’occasione di lanciare un messaggio “criptato” ad Aurelio De ...