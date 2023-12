Palladino allenatore del Napoli a fine stagione | gli occhi del mister brillano alla sola idea

Ore decisive per il futuro di Stefano Pioli . La sconfitta in Champions contro il Borussia potrebbe costare caro al Milan , soprattutto in termini ... (247.libero)

Me lo auguro per la città ed i tifosi' Raffaeledel Monza (LaPresse) Calciomercato.it Un bomber al Monza 'Stravedo per tutti i miei calciatori, provo a lasciargli qualcosa ogni ...Il Napoli al Maradona non riesce a battere il Monza di: partita speciale per l'napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri conquista solo un punto nel match casalingo concluso sullo 0 - 0: ora la zona Champions è a 5 ...Era la sua serata, voleva la sua serata. Raffaele Palladino torna al Maradona e strappa un punto al Napoli: «Sono felice, la squadra meritava una soddisfazione. Non penso di aver ...Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Maradona. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, ...