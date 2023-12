Pagelle superG Bormio | Odermatt stellare | Haaser risorge | Kilde torna sul podio | Paris delude

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023)2023 Venerdì 29 dicembre MARCO10: sensazionale. Unico.. Lo svizzero evidentemente si è stancato di venire beffato per pochi centesimi (ieri solo 9 per mano di Cyprien Sarrazin in discesa) e oggi inha fatto il vuoto. Distacchi abissali per tutti. 98 centesimi su Raphael, 1.31 su Aleksander Aamodte via via tutti gli altri. Il fuoriclasse elvetico sulla Stelvio ha messo in scena una vera e propria masterclass. Veloce, preciso, potente, inarrestabile. La terza Sfera di Cristallo consecutiva è ormai già assegnata. RAPHAEL8.5: una delle grandi sorprese di giornata. Si sapeva fosse in forma e che avesse in canna un grande colpo, e oggi l’ha ampiamente piazzato. Arrivato ...