Pagelle slalom Lienz | Shiffrin di un altro pianeta | Vlhova opaca | italiane dietro la lavagna

(Di venerdì 29 dicembre 2023)2023 Venerdì 29 dicembre MIKAELA10 e lode: oggi lodinon è nemmeno iniziato. La statunitense domina sin dal primo metro e disputa due manche di categoria superiore rispetto a tutte le rivali. Chiude con 2.34 di margine sulla seconda, centra il sesto successo stagionale, il 93° in carriera (con 147 podi) e ormai è pronta per la Sfera di Cristallo numero 6 della sua epopea. Siamo tutti testimoni della sua grandezza. LENA DUERR 8: la prima tra le “terrestri”. Cosa poteva fare di più la tedesca? Risale dalla quinta posizione e centra un secondo posto che, alle spalle di unasimile, assomiglia a una vittoria. Chiude a 2.34 dalla statunitense. Un risultato che ad ogni modo va sottolineato. MICHELLE GISIN 7.5: bentornata ...

Motore (dal 21' st Bennacer 6 : altri minuti importanti e di qualità per il centrocampista algerino) Reijnders 7 : Il gol che sblocca la gara, il primo a San Siro, è una perla assoluta:...... la MotoGP, Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, con, interviste ... Alle 16:55 , la Coppa del Mondo di Sci Alpino presenta la 1a manche dellofemminile in ...Con l'ennesima superba prova, l'americana Mikaela Shiffrin in 52.81 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale ...Senza rivali. A Lienz, per il quinto gigante stagionale, Mikaela Shiffrin non ha avuto rivali. La statunitense, leader della Coppa del Mondo, ha fatto la differenza già nella prima manche, interpretat ...