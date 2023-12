Pagelle Napoli-Monza | i voti ai protagonisti del match

(Di venerdì 29 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per il campionato di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per il campionato di Serie A 2023/24.(4-3-3): Meret 7 (74? Contini 6); Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5; Anguissa 6, Lobotka 5.5 (85? Simeone sv), Zielinski 5.5 (71? Gaetano 5.5); Zerbin 6 (71? Lindstrom 5.5), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6. All. Mazzarri 5.5.(3-4-2-1): Di Gregorio 7, D’Ambrosio 6 (74? Cittadini 6), Gagliardini 6, Caldirola 6; Ciurria 6, Akpa-Akpro 6 (63? Bondo 6), Pessina 5, Pereira 5.5 (46? Birindelli 6); ...

Le pagelle del Napoli dopo la sconfitta per 2 - 0 incassata contro la Roma all'Olimpico nel match valido per la 17ª giornata di Serie ... (247.libero)

Napoli-Monza le pagelle e il tabellino della partita . Gara importante per gli azzurri che devono racimolare punti fondamentali per la Champions. Il ... (sportnews.eu)

Anguissa 6 : nel primo tempo è l'uomo più pericoloso delcon qualche tentativo da fuori e quella grossa occasione in cui si inserisce molto bene ma colpisce centralmente trovando l'opposizione ...Tutti i voti di- Monza a cura di Federico ...NAPOLI - " Con tutta questa tecnologia in campo vedo delle cose che non sono concepibili: ormai tante situazioni fallose sono diventate normalità e dopo cinque partite comincio a stancarmi ". Queste l ...Walter Mazzarri particolarmente nervoso dopo Napoli-Monza. Gli azzurri non riescono ad andare oltre il pareggio nel match casalingo contro i lombardi. L'allenatore degli azzurri si è presentato ai ...