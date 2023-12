Pagelle Fiorentina-Torino 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ledi1-0, con iai protagonisti e ildel match di. Decisiva nel finale la prima rete inA di Luca Ranieri, che si inserisce e sul secondo palo trova il colpo di testa vincente su cross di Kayodé. Quinto risultato utile consecutivo e tre punti d’oro per la formazione viola, che balza momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 33, alla pari con il Milan terzo. Il Toro invece fallisce l’opportunità di portarsi a contatto con la zona Europa, e rimane così fermo a 24 punti. Di seguito ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5, Milenkovic 6,5, Ranieri 7, Biraghi 5,5 (33? st Parisi sv); ...

Recupera Bonaventura e Martinez Quarta, la Fiorentina , per la sfida contro il Torino. Una sfida che Italiano vuol chiudere con un'altra vittoria per ... ()

Fiorentina-Torino le pagelle e il tabellino della partita . Impegno importante per la viola per cercare di ottenere punti fondamentali in zona ... (sportnews.eu)

Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata,e pronostici MILANO - Il ... La, invece, ospiterà il Torino. Impegni casalinghi per Napoli e Atalanta, contro, ...LeJuve da inizio campionato Miretti 5.8 Per lui 12 presenze e un gol - - sul campo della, gara per cui è stato premiato con un 7.5. Fagioli 5.83 Sei partite giocate e nessun gol. ...Fiorentina-Torino le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...Napoli-Monza le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...