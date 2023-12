Paese che vai | superstizione che trovi

In Non ci resta che piangere , dopo una tempesta, Roberto Benigni e Massimo Troisi si risvegliano a Frittole , un borgo che, in realtà, non esiste ma ... (cinemaserietv)

Nuclei monoparentali, in cui un genitore è assente o è in un altro. Sradicati dai loro affetti, catapultati in una linguanon capiscono, divisi tra culture e valori in conflitto, a volte ...In alcune zone del, le persone hanno la superstizione di gettare pepe rosso e sale all'ingresso delle loro case. Dopo di, le personevivono nella stessa casa possono andarsene solo il ...Il pacco Decreto: il peggiore dei regali, e Furlani era stato chiaro. L’Inter investe con buona pace degli economisti improvvisati. Le “soffiate” di Moncada ed il caso Bonucci: non solo divergenze eco ...Una ripicca più che una decisione presa nell’interesse del Paese: il vecchio Mes approvato dall’ultimo governo Berlusconi è sempre in piedi e a disposizione di chi lo vorrà richiedere. Ben più pesante ...