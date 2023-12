Owen duro su Bellingham | “Non è il migliore | ha ancora tanta strada fare…”

"Jude è straordinario e non ha ammiratore più grande di me - ha continuatoai microfoni di Boyle Sports - , ma ha ancora tanta strada da fare". Le parole dell'icona d'oltremanica fanno discutere ...... mentreGleibermann di Variety lo considera un "film sportivo da gentleman", che ha visto il ...è arrivato a paragonarlo a classici come Momenti di Gloria per la capacità di rappresentare il...La leggenda del calcio inglese ha abbassato gli animi: "Bellingham Non è il migliore, ha ancora tanto da dimostrare" ...George Clooney è tornato alla regia con il film The Boys in The Boat e il progetto ha debuttato in modo tiepido su Rotten Tomatoes.