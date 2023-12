Otto volontari da impiegare nel Servizio Civile ad Amalfi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAperto il bando di selezione per il progetto Comunica che avrà una durata di 12 mesi. Le domande possono essere presentate fino al 15 febbraio 2024 Aperta la selezione, per titoli e colloquio, didanell’ambito del progetto “Comunica” finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dalUniversale presso il Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano. L’area d’intervento del progetto, che avrà la durata di dodici mesi, è quella dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport al quale saranno assegnati gligiovani con un impiego di cinque giorni a settimana. Agli operatorispetterà un ...

