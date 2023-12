hal'accordo, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l'impressione comune è che in estate sarà ceduto per il valore della clausola rescissoria da 120 - 130 milioni, ...hal'accordo, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l'impressione comune è che in estate sarà ceduto per il valore della clausola rescissoria da 120 - 130 milioni, ...Nonostante il rinnovo di contratto, arrivato pochi giorni fa, il futuro di Victor Osimhen sembra esser lontano da Napoli, complice la clausola rescissoria di 130 milioni di euro.ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Osimhen ha rinnovato, ma è stata svelata la sua prossima squadra L'edizione odierna del quotidiano, ha lanciato un'indiscrezione ...