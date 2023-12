Osimhen e il messaggio social | “Vieni al Chelsea!” Ecco la sua reazione

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nella giornata di ieri, Victorè volato in Nigeria per festeggiare con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tiene ancora banco in casa Napoli il rinnovo di contratto di Victor Osimhen , con cui la società partenopea è ancora in trattativa. Victor Osimhen , ... (spazionapoli)

"Questa è la mentalità" . Così Victor Osimhen su X. L'attaccante del Napoli è torna to in campo dopo 48 giorni di stop forzato per noie muscolari e ... (247.libero)

Il suo primoè per il pubblico: 'Voglio ringraziarlo per il sold out. Sono felice che ci ... Tra squalificati e infortunati il Napoli dovrà fare a meno di, Politano, Natan e Demme. ...Questo ilmandato da Walter Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico di San Vincenzo fa il punto sugli infortunati, parla die dell'espulsione ingenua rimediata ...Ultime notizie Napoli - Compleanno in casa azzurra, Victor Osimhen compie 25 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos (Nigeria). Sui social Osimhen ha ricevuto tanti messag ..."Auguri a Victor che compie oggi 25 anni!" ha scritto sui social il Napoli. Osimhen oggi festeggerà il compleanno in casa, a Lagos, in Nigeria, dopo il permesso del club.