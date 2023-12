Osimhen compie gli anni | un tifoso del Chelsea lo invita a “salvare” il club | la risposta del bomber

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Victor25: ildello chiama in soccorso. La dolcedeldel Napoli. Oggi è un giorno speciale per Victor, l’attaccante del Napoli, che25. La sua carriera calcistica ha già lasciato un segno importante, soprattutto nel cuore dei tifosi partenopei che hanno riversato sui social una cascata di auguri e affetto per il talentuoso attaccante nigeriano. Tra i tanti messaggi di compleanno, uno spicca in modo particolare: quello di un appassionatodelche, attraverso i canali social di, ha pubblicato una foto delquando era ancora un bambino indossando la maglia ...

Ultime notizie Napoli - Compleanno in casa azzurra, Victor25 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos (Nigeria). Sui socialha ricevuto tanti messaggi di auguri, su X un fan ha postato una sua foto da ...Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano gli auguri per Victor: oggi infatti è il compleanno della punta nigeriana dei partenopei. Che25 anni: è nato infatti il 29 dicembre 1998, a Lagos, in Nigeria. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Ultime notizie Napoli - Compleanno in casa azzurra, Victor Osimhen compie 25 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 29 dicembre del 1998 a Lagos (Nigeria). Sui social Osimhen ha ricevuto tanti messag ..."Auguri a Victor che compie oggi 25 anni!" ha scritto sui social il Napoli. Osimhen oggi festeggerà il compleanno in casa, a Lagos, in Nigeria, dopo il permesso del club.