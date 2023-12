Oroscopo Paolo Fox weekend 30 e 31 dicembre 2023 | Capodanno euforico per Pesci

L'diFox: come andranno i segni in amore, lavoro e fortuna All'ottavo posto, il Leone brillerà soprattutto con l'inizio dell'estate, portando luce e vitalità. A seguire, i Pesci si ...Fox, previsioni amore e lavoro: no alle complicazioni per lo Scorpione Si prosegue gli altri quattro segni dello zodiaco secondo l'del 29 dicembre : LEONE : Luna favorevole e Venere ...Fortuna, amore, lavoro e salute: quale sarà il segno baciato dagli astri nell'anno nuovo che sta per arrivare E chi invece avrà le ...Nel 2024, tra una serie di eclissi caotiche e le consuete retrogradazioni, ogni segno zodiacale ha la possibilità di trasformare i sogni in realtà tangibili. Non volete sapere cosa vi riserva l’anno