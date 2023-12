Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nuovo aggiornamento diFox e, che ora si sono soffermati sull’perhanno svelato chi sarà più fortunato e chi meno. Ci saranno ovviamente delle differenze e chissà se queste previsioni si concretizzeranno poi in fatti nei prossimi mesi. Innanzitutto possiamo partire dalle dichiarazioni del volto de I fatti vostri, che sono state riprese dal sito Travelglobe.it.Fox esi sono concentrati anche sull’per ilormai in dirittura d’arrivo. Il primo astrologo ha cominciato spiegandoaccadrà all’Ariete, infatti dovrà fare di tutto nei primi mesi per ...