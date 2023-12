Oroscopo 2024 | i colori da indossare in base al segno zodicale | “Per il Toro non deve mancare il verde bosco | via alle paillettes per il Leone”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pensiamo a un’armocromia applicata a quelle stelle che, soprattutto a fine anno, ci indicano la rotta terrena. E chiamiamolo, se vogliamo, astro-fashion. Ilporte e lo immaginiamo ricolmo di nuove opportunità? Partiamo da un postulato contemporaneo: ci vuole glamour. Anche per iniziare l’anno col piede giusto. E così Stileo, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, propone di affidarsi allo zodiaco: ognisi identificherebbe, infatti, in un colore ben preciso. Mentre sgraniamo il rosario dei buoni propositi e degli esorcismi di rito, ecco alcuni consigli sulle tonalità astrologiche più adatte a noi e qualche dritta su come sfruttarle nei vestiti, con le scarpe e gli accessori che usiamo. ARIETE Dominati dal fuoco e arcinoti per il loro spirito volitivo e passionale, intrepido e ...

E fa bene così di Mario Manca: le coppie zodiacali più affiatate in amore di Francesca Favotto Belén Rodriguez (ancora) contro Spinalbese: "È lui che non ha voluto trascorrere Natale ...Per sgombrare il campo da fattori equivoci, premettiamo subito che non è stata maltrattata nessuna astrologa per la stesura di questo, che deve essere preso per quello che è, un gioco, un modo simpatico per tenervi compagnia durante le vacanze di Natale. Cosa potrebbero aspettarsi i docenti per questo nuovo anno Ecco le ...L’oroscopo e le previsioni per l’amore nel 2024 saranno influenzate da Venere, il pianeta dell’amore. Secondo gli astrologi, Venere avrà un impatto diverso su ogni segno zodiacale, con alcune influenz ...Da Mytheresa a Luisaviaroma, da Zalando a SSENSE, i veri affari dei saldi invernali si fanno online. Tra classici intramontabili e trend del momento ...