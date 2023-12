Organico aggiuntivo ATA | via libera all’ODG che impegna il governo a trovare i fondi per la proroga fino al 30 giugno

Per la Regione Calabria sarà possibile attivare un numerodi 7 autonomie scolastiche". A ... che per la nostra regione diventeranno in totale 288, non comporterà aumento didei ...... destinato in origine a remunerare il lavorodi tutte le figure professionali del ... Un'importante novità è la riduzione dell'dei dirigenti scolastici, che passerà dalle attuali 7.La vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, lo comunica ai presidenti di Provincia e al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria ...Tra le novità previste nel decreto Milleproroghe in materia di istruzione e di merito, vi è la possibilità per le Regioni di derogare fino al 2,5% rispetto ...