Ordine d’arrivo sci alpino | classifica superG Bormio 2023 | domina Marco Odermatt | a punti Pietro Zazzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilmaschile andato in scena sulle nevi di, valevole come gara della Coppa del Mondo-2024 di sci, vede il dominio dell’elvetico, vittorioso in 1”27?72, davanti all’austriaco Raphael Haaser, secondo a 0?98, ed al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo con un ritardo di 1?31. In casa Italia l’unico ad andare a, 29° a 3?16, mentre non ce la fanno Giovanni Franzoni, 31° a 3?32, Guglielmo Bosca, 34° a 3?60, Florian Schieder, 36° a 3?76, Nicolò Molteni, 37° a 3?80, e Giovanni Borsotti, 44° a 4?72. Escono Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer. Nellagenerale lo svizzeroallunga in vetta con ...