Ordine d’arrivo sci alpino | classifica slalom Lienz 2023 | Shiffrin dominatrice | 2 34 di vantaggio sulla seconda!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mikaelaha vinto lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. La fuoriclasse statunitense ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche e ha infilato la 93ma vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. L’americana ha bissato il successo ottenuto ieri in gigante, infliggendo oltre due secondi di distacco alle più immediate inseguitrici. La tedesca Lena Duerr è infatti seconda a 2.34, mentre la svizzera Michelle Gisin ha completato il podio a 2.45. La svedese Anna Swenn Larson ha chiuso al quarto posto (a 2.94), precedendo la slovacca Petra Vlhova (quinta a 3.24). Solo un’italiana è andata a punti: Lara Della Mea 21ma a 4.69, mentre Marta Rossetti è uscita. Di seguito l’...