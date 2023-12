Ora sappiamo chi deve vincere Reazione a catena | tutto scritto? Bomba sulla finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "Ma quindi le Amiche in Onda contro i Dai e Dai e le Tre e lode contro i Gessetti? Tanto per non far capire chiquesto torneo". Si scaldano gli animi su X, l'ex Twitter, tra i telespettatori che ogni sera seguono e commentano le puntate di. Il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è vicino al passo d'addio. Dopo aver dominato la fascia di ascolti da giugno a oggi, il programma sta per chiudere i battenti e cedere il testimone, da gennaio, al grande ritorno de L'Eredità, sempre con Liorni al timone (e c'è chi ironizza: "Quando acapiranno che c'è una telecamera che riprende di m***da inizierà l'Eredità"). Gran, dunque, con il Torneo dei campioni che riunisce in sfide dirette i protagonisti di ...