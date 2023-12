Operaio si amputa le mani in un incidente sul lavoro | arti reimpiantati con successo a Verona

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L'zione e la corsa in ospedale L'zione bilaterale viene definita in medicina un'emergenza tempo - dipendente, che richiede un livello organizzativo elevato proprio per l'eccezionalità dell'...

Il Suem 118 aveva soccorso a Vicenza l', attivando la rete del 'trauma center'. E mentre il ferito arrivava a Borgo Trento, la sala operatoria delle urgenze veniva attivata insieme all'...A un uomo che aveva subito l'amputazione delle mani, i due arti sono stati reimpiantati con successo a Verona. L'intervento è durato sette ore e ha visto all'opera due equipe in simultanea. Finora in ...Finora in letteratura erano stati descritti solo quattro casi simili nel mondo. Quello del team guidato dal dottor Massimo Corain è il quinto ...Straordinaria operazione all’Aoui di Verona dove i medici sono riusciti a reimpiantare entrambe le mani a un paziente che le aveva perse in un ...