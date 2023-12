Openjobmetis Varese-Unahotels Reggio Emilia | Lega Basket A | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Continuare a combattere in modo significativo per entrare nei prossimi playoff scudetto che scatteranno alla fine di questa regular season che sta per archiviare il girone d’andata. Estrapolarsi il più possibile dalla zona caldissima della classifica cercando di evadere sempre più dai lidi che determinerebbero la retrocessione in A2 dei club malcapitati. Obiettivo di fine anno, che inevitabilmente le due società troveranno anche nel 2024, che non è impossibile da rincorrere per nessuna delle due formazioni che nella gara odierna, unico anticipo della quattordicesima giornata dellaA, si affronteranno in quello che sarà il loro ultimo match di questo anno solare. Da una parte i padroni di casa diche dovranno sfruttare a loro vantaggio il fattore campo per mettere a referto una vittoria d’importanza capitale; ...